Bassetti attacca: «Protocollo? Deve essere sempre aggiornato»

L’Inter e la Serie A sono nel caos non perché non arrivino i risultati o cose simili ma perché 4 partite oggi non sono state disputate. I nerazzurri sono andati a Bologna senza giocare per via dei casi di Covid-19 nei rossoblu e il virologo Bassetti ne ha parlato poco fa.

PROTOCOLLO – Durante la puntata odierna di 90° minuto, l’infettivologo Matteo Bassetti ha sostenuto e analizzato il problema del Covid in Serie A. Ecco le sue parole. «Con molti calciatori vaccinati non si possono applicare protocolli del 2020. Il calcio non può avere un protocollo che ha 18 mesi di vita ma uno continuamente aggiornato». Insomma una stoccata precisa a chi, in questi 18 mesi, doveva fare qualcosa e gestire la situazione al meglio.

Fonte: 90° Minuto