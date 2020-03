Barreto positivo al Coronavirus: è l’ottavo giocatore nella Sampdoria

Barreto si aggiunge ai sette giocatori della Sampdoria precedentemente risultati positivi al Coronavirus. Il centrocampista paraguayano, secondo quanto fa sapere Tigo Sports, è comunque in buone condizioni di salute.

ALTRO CASO – Édgar Barreto si somma a Bartosz Bereszynski, Omar Colley, Fabio Depaoli, Albin Ekdal, Manolo Gabbiadini, Antonino La Gumina e Morten Thorsby, gli altri giocatori della Sampdoria positivi al Coronavirus. In Paraguay, paese d’origine del centrocampista, Tigo Sports annuncia di aver saputo la notizia dai parenti del giocatore, confermando la positività. La Sampdoria è la squadra di Serie A col maggior numero di casi, visto che è stato contagiato anche il medico sociale Amedeo Baldari (vedi articolo). Per lui, inevitabilmente, inizia ora la quarantena obbligatoria mentre i suoi compagni vanno verso la fine. Con Barreto positiva al Coronavirus anche la moglie, ma entrambi si trovano in buone condizioni di salute e a casa.

Fonte: TigoSports.com.py – Enrique Enciso