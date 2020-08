Barcellona, un giocatore positivo al Coronavirus: le condizioni

Condividi questo articolo

Il Barcellona ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale cene un suo giocatore è risultato positivo al Coronavirus

NOTA – A seguire il comunicato ufficiale da parte del Barcellona sul giocatore risultato positivo al Coronavirus. “A seguito dei test condotti questo martedì pomeriggio sul gruppo di nove giocatori che dovrebbero iniziare la preseason oggi uno di loro è risultato positivo al COVID-19 . Il giocatore non ha sintomi, è in buona salute ed è stato messo in quarantena a casa sua. Il club ha segnalato la questione alle autorità sportive e sanitarie competenti. Tutte le persone che sono state in contatto con il giocatore sono state monitorate per eseguire i corrispondenti test. Il giocatore non è stato in contatto con nessuno dei giocatori della prima squadra che dovrebbero recarsi a Lisbona questo giovedì per giocare in Champions League“.