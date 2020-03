Austin (West Bromwich) positivo al Coronavirus: “Non sottovalutatelo!”

Austin è un attaccante inglese, che nella stagione 2016-2017 ha sfidato l’Inter in Europa League col Southampton. Ora è al West Bromwich, in Championship, e la scorsa settimana è stato contagiato dal Coronavirus. Intervistato dal tabloid Daily Telegraph ha raccontato la sua storia.

POSITIVO – Charlie Austin, attaccante del West Bromwich, parla delle sue condizioni di salute: «Ho avuto sintomi che, secondo quanto mi ha detto il dottore, risalivano al Coronavirus. La scorsa settimana pensavo di essere in forma e in salute, e di poterla gestire. Ora, invece, voglio mandare un messaggio a tutti: anche se avete venti o trent’anni non prendetelo alla leggera, è una cosa seria. Io non l’ho fatto e ho continuato a vivere come se niente fosse, ma è una cosa molto seria. Sabato sera mia moglie ha visto che tossivo e ha chiamato i medici, presumendo che avessi il Coronavirus e che potessi essere contagioso. Ho avuto la febbre alta domenica e lunedì, non capivo cosa stesse succedendo. Da martedì notte sono migliorato, ma con il mal di testa. Da mercoledì invece la situazione si è stabilizzata, ma dobbiamo rimanere un’altra settimana in quarantena. Ci siamo fermati (in Inghilterra, ndr) solo quando c’è stato un caso. Se Mikel Arteta (manager dell’Arsenal, ndr) non fosse risultato positivo, avremmo giocato lo scorso weekend».

Fonte: Telegraph.co.uk – Sam Wallace