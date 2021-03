Ausilio è guarito dal Covid-19. Come riportato da “Sport Mediaset”, tra i dirigenti dell’Inter colpiti dal Coronavirus solo Marotta ancora non ha avuto un tampone con esisto negativo

FOCOLAIO DIRIGENZA – Il focolaio da Coronavirus che ha colpito la dirigenza dell’Inter sta per rientrare. Dopo le notizie di ieri (vedi articolo), è di oggi l’aggiornamento che anche il Direttore Sportivo Piero Ausilio è tornato negativo. Resta positivo solo l’Amministratore Delegato Sport Beppe Marotta ma le sue condizioni sono in miglioramento. Tutt’altra situazione per il gruppo-squadra, che attende l’esito degli ultimi tamponi effettuati dopo la positività del capitano Samir Handanovic (vedi articolo).

Pubblicità