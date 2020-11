Atalanta, Malinovskyi positivo al Coronavirus: il comunicato dall’Ucraina

Condividi questo articolo

Ruslan Malinovskyi Parma-Atalanta

Un nuovo caso di positività al Coronavirus anche in casa Atalanta: arriva il comunicato dall’Associazione Calcio Ucraina

COMUNICATO – A seguire la nota ufficiale dell’Associazione Calcio Ucraina sulla riscontrata positività al Coronavirus su Ruslan Malinovskyi e non solo. “Stando agli esiti del test per il Coronavirus di stamani, effettuato la scorsa notte, quattro test sono risultati positivi: i giocatori Ruslan Malinovskyi, (dell’Atalanta, ndr) Sergei Kryvtsov, Junior Moraes (dello Shakhtar Donetsk) e l’allenatore di educazione fisica Ivan Bashtovy. Makarenko, Sobol e Riznyk sono ancora positivi, le persone menzionate sono in isolamento nella loro stanza d’albergo. La questione del loro ritorno a casa è in fase di risoluzione“.

Fonte: Uaf.una