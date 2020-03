Asamoah: “Coronavirus, in Italia situazione non buona. Io sto bene”

Kwadwo Asamoah, esterno dell’Inter, intervistato sulle frequenze di Peace FM, emittente del Ghana, ha parlato dell’emergenza coronavirus che ha colpito l’Italia. Il calciatore ghanese si è soffermato sulla situazione nel nostro paese ed ha espresso i suoi timori sulla situazione attuale.

PREOCCUPATO – Kwadwo Asamoah si dice preoccupato per l’emergenza coronavirus che ha colpito l’Italia: «La condizione in Italia è peggiorata e, vi dirò, non è buona. Io sto bene ma le condizioni qui molto brutte. Per adesso non possiamo andare da nessuna parte. Gli allenamenti sono stati cancellati. Tutto è stato chiuso qui a Milano. Non è stato facile. Non abbiamo preso sul serio questa cosa all’inizio. La gente continuava a svolgere le attività quotidiane ed è per questo che il virus si è diffuso velocemente. Finora nessun giocatore dell’Inter ha contratto la malattia. È preoccupante sapere che alcuni giocatori hanno contratto il virus. Specialmente quelli della Juventus, l’ultima squadra che abbiamo affrontato prima della pausa. Anche quando hai una normale tosse hai paura e pensi di aver contratto il virus».

Fonte: ghanasoccernet.com