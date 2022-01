Arthur guarito dal COVID-19: torna a disposizione (anche) per l’Inter

Dopo pochi giorni dalla comunicazione della sua positività, Arthur è già risultato negativo al COVID-19. Massimiliano Allegri recupera così il centrocampista anche in vista della sfida di Supercoppa Italiana contro l’Inter in programma il 12 gennaio.

RECUPERATO – Può festeggiare Massimilano Allegri, che recupera Arthur dopo la positività al Coronavirus. Come comunicato dalla Juventus attraverso una nota, il centrocampista è guarito dopo la positività comunicata pochi giorni fa. Tornando così a disposizione per le prossime gare, tra cui quella del 12 gennaio contro l’Inter valevole per la Supercoppa Italiana. Questa la nota del club bianconero: “Arthur ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra questa sera presso il JTC“.