Zorc: “Weigl-Benfica? Suo desiderio, gli auguriamo il meglio”. Inter, piano V

Condividi questo articolo

Zorc ha parlato del trasferimento di Julian Weigl al Benfica. Il centrocampista era una delle prime alternative dell’Inter, in caso di mancato arrivo di Arturo Vidal. Ecco le dichiarazioni del dirigente giallonero, riportate dal sito ufficiale del club tedesco

FUTURO IN PORTOGALLO – E’ arrivata l’ufficialità del passaggio di Julian Weigl dal Borussia Dortmund al Benfica. Michael Zorc spiega i motivi dell’operazione: “Il calciatore è venuto da noi e ci ha comunicato il suo desiderio. Visti i suoi trascorsi con il nostro club, lo abbiamo esaudito. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro”. A questo punto, venuto a mancare il piano B per il centrocampista, l’Inter si concentrerà sul grande obiettivo Vidal.