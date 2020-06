Zorc su Hakimi: “E’ ancora nostro per alcuni giorni”. Spunta un retroscena

Condividi questo articolo

Hakimi vicinissimo all’Inter (qui i dettagli) ha scatenato anche i media tedeschi che hanno fatto il punto della situazione anche nell’ottica del Borussia Dortmund. Sport1, infatti, riporta un retroscena sulla mancata permanenza in giallonero e riporta una breve dichiarazione di Michael Zorc

LA RICOSTRUZIONE – Zorc, dirigente del Borussia Dortmund, ha parlato dell’addio dei tedeschi ad Achraf Hakimi: “Sappiamo cosa possiamo e non possiamo fare nel caso Hakimi. Siamo in stretto contatto con il Real Madrid. È ancora il nostro giocatore per alcuni giorni”. Secondo la ricostruzione riportata da Sport1, il Borussia ha avuto la possibilità di riscattare il laterale dal Real Madrid per una cifra intorno ai 40 milioni. In realtà, le ristrettezze portate dal Coronavirus hanno impedito la chiusura. Il club tedesco puntava, invece, al rinnovo del prestito per un altro anno con riscatto a 15-20 milioni di euro. Ora l’Inter sembra aver bruciato tutta la concorrenza per il calciatore.