Zirkzee più Bonny (e si riapre un file?): l’Inter fa fuori tre punte – CdS

Nel mirino dell’Inter, per la prossima stagione, ci sono Zirkzee e Bonny. Il club ha deciso di cambiare praticamente quasi tutto l’attacco. Ma occhio pure ad un dossier, che potrebbe riaprirsi.

NUOVO ATTACCO – Per ridefinire l’attacco della prossima stagione, l’Inter ha messo in cima alla propria lista Joshua Zirkzee e Ange-Yoan Bonny, rispettivamente attaccante del Manchester United e del Parma. I nerazzurri, infatti, vedranno partire a fine anno sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa, ma, secondo il Corriere dello Sport, anche Mehdi Taremi verrà sistemato altrove. Le sole due buone apparizioni contro il Barcellona, a detta del quotidiano romano, non sono bastate per rendere almeno sufficiente la sua prima annata con l’Inter. Da Viale della Liberazione gli occhi sono puntati proprio su Zirkzee e Bonny. Il primo potrebbe rilanciarsi nuovamente in Serie A dopo un anno di Manchester United non proprio stellare. Peraltro, ieri sera, ha perso anche la finale di Europa League contro il Tottenham.

Zirkzee e Bonny per l’attacco dell’Inter, ma occhio ancora a David

IL FILE – Bonny, nonostante gli appena sei gol in stagione, piace tanto alla dirigenza dell’Inter. Il classe 2003 viene ritenuto un ottimo vice Marcus Thuram. La valutazione che ne fa il Parma è di circa 20 milioni di euro. Ma all’Inter servono anche giocatori con gol nel proprio repertorio, ecco perché rimane ancora viva la pista Jonathan David. Se il canadese non dovesse trovare sistemazione a breve e se allo stesso tempo diminuisse le sue pretese, allora l’Inter potrebbe nuovamente ritornare alla carica.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno