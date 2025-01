Zinchenko più di un’idea, dall’Inghilterra sicuri: l’Inter prepara l’offerta!

L’Inter guarda al mercato inglese e mette nel mirino Oleksandr Zinchenko, terzino dell’Arsenal. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, il club nerazzurro sarebbe pronto a preparare un’offerta per il laterale ucraino.

IN USCITA – Zinchenko è finito ai margini dell’Arsenal, complice anche l’arrivo di nuovi rinforzi. L’ex Manchester City era arrivato all’Arsenal con grandi aspettative, diventando inizialmente il titolare sulla corsia sinistra e contribuendo alle ambizioni dei londinesi, anche se negli ultimi mesi si è un po’ perso dopo gli arrivi prima di Jurrien Timber e di Riccardo Calafiori successivamente. In questa stagione ha disputato appena due presenze da titolare in Premier League.

Dall’Inghilterra sicuri: Inter su Zinchenko

OFFERTA VICINA – Secondo quanto riportato dal Sun, l’interesse dell’Inter per Zinchenko non è casuale. Simone Inzaghi sta cercando di rinforzare le corsie esterne, un ruolo cruciale nel suo 3-5-2. L’esperienza dell’ucraino in Premier League e il suo profilo versatile, capace di adattarsi anche a centrocampo, lo rendono un obiettivo appetibile per i nerazzurri. Secondo le indiscrezioni, l’Inter starebbe valutando un’offerta concreta, che potrebbe essere impostata sulla formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto. Zinchenko, dal canto suo, potrebbe vedere nell’Inter un’occasione per rilanciarsi.

Fonte: The Sun