Zielinski vede l’Inter, ma il Napoli pensa a una mossa clamorosa – CdS

Fra cinque mesi Zielinski dovrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Inter, su questo cominciano a esserci pochi dubbi. Ma sino a fine stagione sarà del Napoli e il Corriere dello Sport ipotizza uno scenario particolare.

LA SCELTA – Piotr Zielinski non ha giocato nemmeno un minuto in Supercoppa Italiana, nella finale Napoli-Inter di lunedì. Una scelta tecnica di Walter Mazzarri, nel match fra la sua squadra e la probabile futura destinazione. Ormai lo sanno tutti: la trattativa c’è. L’ha rivelato peraltro lo stesso presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis, non senza polemiche. Parole che, stando al Corriere dello Sport, hanno ferito Zielinski che si augurava un trattamento diverso. In attesa di andare all’Inter deve restare al Napoli per il resto della stagione, ma anche oggi contro la Lazio (ore 18) andrà in panchina. E la sensazione è che il club voglia valorizzare al suo posto un prodotto del vivaio come Gianluca Gaetano, già dal match di questo pomeriggio. Fra Zielinski e il Napoli è quindi finita, ma potrebbe essere finita da subito. Non con un trasferimento all’Inter entro le 20 di giovedì, ma con una mossa clamorosa. Perché il Napoli sta pensando di lasciare sia Zielinski sia Diego Demme fuori dalla lista per la Serie A, per questioni di numero sugli Over-22.

Fonte: Corriere dello Sport – Davide Palliggiano