Zielinski rivela: «Sono stato vicino al Liverpool. Saltò per un motivo»

La storia di Piotr Zielinski da calciatore è piena di sorprese nonostante abbia passato molti anni al Napoli. Il centrocampista dell’Inter ha raccontato un aneddoto sul canale Youtube Foot Truck.

PASSATO – Piotr Zielinski è sempre stato sotto gli occhi del Liverpool. Pochi anni fa i Reds si erano interessati al calciatore del Napoli per portarlo via a parametro zero senza però riuscire a convincerlo. Alla fine l’Inter lo ha acquistato e da luglio il centrocampista si allena agli ordini di Simone Inzaghi. Qualche sprazzo della sua migliore versione si è già visto, chiedere al Manchester City per maggiori informazioni. Il corteggiamento del Liverpool iniziò però nel 2016 prima ancora che lo acquistasse il Napoli.

Zielinski e il mancato passaggio al Liverpool

RACCONTO – Zielinski ha raccontato poco fa al canale Youtube Foot Truck cosa accadde in quell’estate: «Klopp mi aveva chiamato al Liverpool, ora lo posso raccontare in modo rilassato. Il Liverpool mi ha portato con il jet privato, io ero andato con il mio agente. C’è stato shock, abbiamo preso l’autobus per andare a casa di Jurgen Klopp. La conversazione andò benissimo, per lui ero un mix tra Fabregas e Gundogan. Avevamo un accordo. Ero giovane, il Liverpool aveva un budget per me ed era 18 milioni di euro. Ne volevano ancora un po’ all’Udinese ma gli inglesi non volevano superare un certo limite, non ero un top player. Neanche io mi sentivo un top».