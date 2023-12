Zielinski, il piano dell’Inter. E da Napoli ‘tuonano’ sulla sua posizione

Zielinski ha sei mesi e otto giorni residui di contratto col Napoli e questo fa sì che da gennaio possa firmare a parametro zero. L’Inter ha un piano per valutare se sarà possibile prenderlo da svincolato: ne parla Pedullà.

LA STRATEGIA – L’Inter attende di capire se Piotr Zielinski romperà definitivamente col Napoli. Per il momento non c’è l’affondo della dirigenza nerazzurra, ma Alfredo Pedullà avverte come in caso di rottura con Aurelio De Laurentiis sarà pronto il sorpasso. Non è una priorità, ma l’interesse c’è e da tempo. Non è scontato che Zielinski rinnovi, anzi: al momento sembra che non ci siano i margini per prolungare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Nel frattempo arriva una risposta chiara alle parole di stamattina di De Laurentiis. È della moglie di Zielinski, che su Instagram ha scritto: “Giù le mani da Piotr”.