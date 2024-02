Zielinski dice no al Napoli per l’Inter: tutto fatto! A breve l’ufficialità: le cifre – CdS

Zielinski presto diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Altro colpaccio della dirigenza nerazzurra a parametro zero. Decisivo il “no” al tentativo in extremis di De Laurentiis di proporre un rinnovo. Come ribadito dal Corriere dello Sport, il centrocampista polacco ha scelto il club nerazzurro e presto arriverà l’ufficialità, ecco tutti i dettagli.

PRESTO ALL’INTER – Piotr Zielinski sarà un giocatore dell’Inter. Il centrocampista polacco è atteso oggi o al massimo domani per la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 2028 a partire da luglio, quando si svincolerà a zero dal Napoli. Inutile il tentativo del club partenopeo, con il presidente Aurelio De Laurentiis che ha evidentemente tirato troppo la corda, fino a proporre alla fine un prolungamento annuale a 5 milioni netti più l’inserimento di una clausola rescissoria da 20 milioni. Zielinski ha rifiutato dando priorità all’Inter: a Milano guadagnerà 4,5 milioni a stagione oltre a un bonus alla firma e alla possibilità di gestire i diritti di immagine (legame in vista con un colosso dell’abbigliamento sportivo). Nei giorni passati l’Inter ha comunicato come da prassi l’inizio della trattativa con il giocatore e il Napoli lo ha prontamente escluso dalla lista per la Champions League.

