Zielinski, Inter seriamente interessata. C’è una possibilità

Su Piotr Zielinski l’Inter c’è ed è seriamente interessata. Luca Marchetti su Radio Marte definisce la situazione in casa Napoli con il calciatore polacco.

ACQUISTO – Luca Marchetti aggiorna sulla trattativa: «Per un Osimhen che rinnoverà potrebbe esserci uno Zielinski che non è allo stesso punto del percorso di Osimhen. Non lo so se Zielinski firmerà con l’Inter dal primo gennaio, forse lo farà più in là. Io non credo che sia chiusa definitivamente la partita con il Napoli perché ci può stare che uno approfitti delle situazioni di mercato per portare acqua al proprio mulino. Credo anche che l’Inter possa essere una società seriamente interessata. Tra l’altro se andasse in porto l’affare Zielinski il centrocampo dell’Inter diventerebbe spaziale. Al momento non rinnovare Zielinski è un bel problema per il Napoli»