Zielinski, l’Inter monitora: ‘nebbia nerazzurra’ sul polacco – TS

L’Inter guarda con attenzione in casa Napoli, ma occhio perché sul Maradona è calata una nebbia nerazzurra che sta avvolgendo Piotr Zielinski, in scadenza a giugno, spiega Tuttosport.

NEBBIA – Negli scorsi giorni, Aurelio De Laurentiis, aveva parlato di nebbia intorno a Zielinski. Una nebbia che potrebbe essere nerazzurra. Questo spiega perché tra Piotr Zielinski e il Napoli la trattativa per il rinnovo si sia arenata. L’Inter, sempre attenta al mercato dei parametri zero, si è inserita e valuta con attenzione così da farsi trovare pronta in caso di rottura tra le parti. Per Zielinski è pronto un quadriennale da 4.5 milioni. I discorsi avanzati, spiega Tuttosport, sono stati fatti anche per anticipare sul tempo la Juventus che da tempo ha messo gli occhi sul polacco. L’Inter vorrebbe garantire a Simone Inzaghi un reparto composto da due titolari per ruolo, l’eventuale arrivo di Zielinski completerebbe il puzzle. L’unico sospetto che si cela dietro questa trattativa è che il suo entourage sfrutti la sponda nerazzurra per ottenere quanto chiedono dal Napoli.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino