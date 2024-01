Zielinski, l’Inter prepara il colpo sulle orme di un altro: le ultime – SI

Piotr Zielinski sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter. Come raccolto da Alfredo Pedullà negli studi di Sportitalia, il centrocampista polacco segue il percorso di un altro calciatore, prossimo a vestire il nerazzurro.

ESTATE – Archiviata la vittoria dell’Inter sul Napoli, gli incroci tra le due squadre potrebbe ricapitare non solo dal lato calcistico. Come spiegato da Alfredo Pedullà su Sportitalia, l’Inter è sempre più vicina a chiudere per Piotr Zielinski. Dopo tanti tentativi e mesi a seguire con attenzione, il polacco è vicino a vestire la maglia dell’Inter come raccolto dal noto esperto di mercato. Il percorso di Zielisnki è parallelo a quello di Mehdi Taremi. Il centrocampista del Napoli lascerà la Campania dal prossimo primo luglio. In Viale della Liberazione sono pronti a ingaggiarlo così da regalare a Simone Inzaghi un centrocampista completo e di qualità. Con il polacco pronto ad atterrare in Lombardia la prossima estate, a gennaio è Stefano Sensi a lasciare Milano. I nerazzurri sono pronti a cederlo al Leicester, ora in Championship.