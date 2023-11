Zielinski ha fretta di conoscere il futuro: Inter nelle quattro opzioni – TS

Zielinski ha un contratto in scadenza al 30 giugno e sta per decidere cosa fare nel 2024. L’Inter, indica Tuttosport, è fra le opzioni tenute in considerazione dal polacco che però non esclude nemmeno il rinnovo col Napoli.

IN DEFINIZIONE – Piotr Zielinski negli scorsi giorni ha spiegato dal ritiro della Polonia che ci sono trattative in corso per il suo futuro. Intende il contratto, in scadenza col Napoli al 30 giugno 2024 e che non esclude possa rinnovare. Giuseppe Marotta da qualche settimana si è attivato: vorrebbe portarlo all’Inter, come già fatto con tanti altri parametri zero. Alla Juventus c’è però Cristiano Giuntoli, che conosce Zielinski benissimo avendolo avuto a Napoli e lo ritiene perfetto per il centrocampo bianconero. La quarta opzione è l’Arabia Saudita, anche se la sensazione fatta sapere direttamente dal giocatore è che preferisca continuare direttamente in Europa. Questo nonostante dalla Saudi Pro League siano arrivate offerte per Zielinski di recente.

Fonte: Tuttosport – Stefano Salandin