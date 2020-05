Zhang si aspetta da Lautaro Martinez la prima mossa: resta o va via? – CdS

Condividi questo articolo

Quale futuro per Lautaro Martinez? Secondo quanto riportato dal “Correre dello Sport”, Zhang come già risaputo non vuole vendere i prezzi pregiati bensì costruire una grande squadra e portare il nome dell’Inter ancora una volta sul tetto del mondo. Il presidente però non trattiene nessuno, per questo motivo si aspetta la prima mossa dall’attaccante argentino.

BLINDATO? NO – Il presidente Zhang non trattiene nessuno, e vuole che sia Lautaro Martinez a chiedere la cessione al Barcellona, pagando però la clausola da 111 milioni che al momento sembrerebbe non poter pagare. Nel caso in cui l’attaccante argentino dovesse chiedere la cessione, a quel punto partirebbe la trattativa. Nelle intenzioni del Barcellona ci sarebbe quella di condire la parte cash con l’inserimento di almeno 1-2 giocatori nella trattativa.