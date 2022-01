Zhang “sblocca” il mercato dell’Inter. Poi i rinnovi di Brozovic e la dirigenza – TS

Zhang è pronto a tornare finalmente a Milano dopo mesi di assenza. Inzaghi, come ribadito in conferenza stampa, aspetta – insieme alla dirigenza -, l’arrivo del presidente per sbloccare qualcosa sul mercato. Inoltre, secondo TuttoSport, con l’arrivo del presidente si sbloccheranno anche le situazioni legate al rinnovo sia di Marcelo Brozovic che della dirigenza.

RITORNO – Inzaghi aspetta l’arrivo di Steven Zhang per un ulteriore confronto con la società riguardo come intervenire sul mercato. Il tecnico, forte dei risultati ben al di là delle aspettative avuti con l’Inter nella prima parte di stagione, chiederà un intervento in particolare sulla fascia destra, per il ruolo di vice-Perisic che possa permettere di utilizzare Federico Dimarco in pianta stabile nella linea a tre difensiva. Altro obiettivo è sicuramente il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic e presto il tecnico verrà accontentato.

ANCHE LA DIRIGENZA – Il ritorno di Steven Zhang darà una nuova forza all’area tecnica perché sbloccherà anche i rinnovi fino al 2024 per i dirigenti (Marotta, Baccin, Ausilio e Samaden), tutti a oggi in scadenza di contratto.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino