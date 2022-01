Zhang, rinnovo Brozovic (e non solo). I temi in agenda del presidente Inter

Steven Zhang, presidente dell’Inter, è in arrivo a Milano: un ritorno che dovrebbe sancire il rinnovo di Marcelo Brozovic.

ZHANG – Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’arrivo di Steven Zhang in Italia è previsto per la giornata odierna. Dopo il viaggio negli Stati Uniti, il presidente dell’Inter giungerà a Milano senza dover fare nessuna quarantena. Potrà dunque ratificare ed annunciare il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic. Dovrebbe essere in arrivo quindi l’ufficialità. Domani l’incontro ad Appiano con Simone Inzaghi ed il saluto alla squadra. Poi dovrebbe essere presente alla partita di campionato contro la Lazio domenica sera e alla finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus mercoledì prossimo.

RINNOVI E BOND – Altri rinnovi pronti sarebbero quelli della dirigenza: Marotta, Ausilio, Baccin e Samaden fino al 2024. Per tutti questi mancherebbe ancora l’ultimo atto formale: il timbro presidenziale. Poi il rifinanziamento del bond da 400 milioni di euro con Goldman Sachs. Ed anche il capitolo mercato, di cui si dovrebbe parlare nel corso dell’incontro con l’allenatore della formazione nerazzurra.

MERCATO – Dopo il colpo per l’estate, Onana, e l’obiettivo estivo, Ginter, si discuterà di possibili rinforzi per la stagione in corso, come ad esempio Digne. Il tutto senza dimenticare l’arrivo a Milano di Fernando Hidalgo, agente di Julian Alvarez, giovane attaccante del River Plate gradito alla società meneghina.

Fonte: SportMediaset.it