Zhang punta al rinnovo dirigenziale e tecnico Inter: ma a quali cifre? − SM

Zhang ha svolto un summit con la propria dirigenza come raccolto dal nostro inviato Roberto Balestracci (vedi articolo). Si è fatto il punto sulla situazione Inter con il tema rinnovi in primo piano

DIRIGENTI − Nella giornata di ieri, summit dirigenziale in sede nerazzurra con il capitolo rinnovi sempre in bella vista. Nel taccuino di Steven Zhang, ci sono i prolungamenti di Beppe Marotta, Piero Ausilio, Dario Baccin e Alessandro Antonello. L’obiettivo è quello di rinnovare i rispettivi contratti per altri tre anni. Come riporta Sandro Sabatini su Sport Mediaset, rimane però l’interrogativo sull’ingaggio. Da capire infatti se sarà per tutti e tre un ingaggio al rialzo, al ribasso oppure alle stesse cifre.

GIOCATORI − Quanto al rinnovo dei protagonisti in campo, è in arrivo ma non ancora vicino quello di Marcelo Brozovic. Per il centrocampista croato, ingaggio al riazlo fino a 6,5 milioni di euro per quattro anni. Cifre al ribasso invece per Ivan Perisic per cui servirà un incontro con i propri rappresentanti.