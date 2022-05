Zhang promette squadra competitiva, dal mercato una nuova Inter: i parametri da rispettare – CdS

Zhang ha costruito un legame particolare con il mondo Inter e in particolare con Simone Inzaghi, lo dimostrano i mesi trascorsi qui in Italia per mostrare tutta la sua vicinanza. L’Inter continuerà ad essere competitiva, questa la promessa del numero uno nerazzurro (vedi dichiarazioni), rispettano alcuni parametri.

UNA SICUREZZA – Zhang è soddisfatto dei due titoli conquistati dalla squadra, ma chiaramente si aspetta il massimo dalla squadra per riuscire a conquistare anche l’ultimo dei tre rimasti a disposizione. L’Inter comunque resterà competitiva anche nelle prossime stagioni, e la sicurezza è ovviamente la permanenza di Simone Inzaghi. E lo farà sull’onda di un rinnovo di contratto per cui era già stata raggiunta un’intesa di massima. L’appuntamento per le firme è fissato al termine di questa stagione, con un contratto che lo vincolerà fino al 2025 con un sostanzioso ritocco dell’ingaggio.

COMPETITIVI – L’Inter dunque continuerà ad essere competitiva, così come annunciato dal presidente Steven Zhang, ma con alcuni parametri da rispettare. Il mercato dovrà chiudere con un attivo di 60-70 milioni, e il monte-ingaggi abbattuto del 10-15%. Già messa in preventivo la cessione di un big, tutto sarà nelle mani del solito trio formato da Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin, che dovranno studiare gli incastri giusti di mercato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.