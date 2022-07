Zhang ha lasciato la sede dell’Inter: possibile richiesta dei dirigenti – SI

Zhang poco fa ha lasciato la sede dell’Inter, dove era arrivato nel primo pomeriggio (vedi articolo). Stando a quanto appreso da Sportitalia, è possibile che la dirigenza abbia fatto una richiesta al presidente.



NOVITÀ IN ARRIVO – È di pochi minuti fa la notizia che sia slittato l’incontro fra Inter e Torino per Gleison Bremer (vedi articolo). Questo segue, di pochissimo, l’uscita del presidente Steven Zhang dalla sede di viale della Liberazione. Sportitalia segnala come sia andato via poco prima delle 17.30, ovviamente senza rilasciare dichiarazioni. C’è però una possibilità: che la dirigenza abbia chiesto alla proprietà uno sforzo per arrivare a Bremer. Evitando così che, dopo aver perso Paulo Dybala, salti un altro obiettivo peraltro con la Juventus in agguato.