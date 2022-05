Zhang-Inter, clima diverso rispetto ad un anno fa. Ma restano paletti – TS

Il clima attorno a Steven Zhang e alla proprietà nerazzurra, secondo Tuttosport, è diverso rispetto ad un anno fa, anche se restano i paletti imposti dalla proprietà. La strategia del presidente dell’Inter per mantenere il club competitivo

STRATEGIA – Si respira un clima diverso attorno a Steven Zhang, presidente dell’Inter, rispetto ad un anno fa. Nella scorsa stagione, a margine dello scudetto conquistato, era nell’aria la volontà di abbassare, e di molto, i costi di gestione della squadra per far fronte alla contrazione dei ricavi causati dalla pandemia. Anche se, sottolinea Tuttosport, la sostenibilità sarà ancora la “stella polare” indicata dalla proprietà per l’allestimento della squadra sul mercato. Richiesti 60 milioni di attivo ed un taglio del 15% del monte ingaggi. Tutti, però, sono formati dall’esperienza della scorsa stagione dove, nonostante le partenze eccellenti, è stata costruita una squadra competitiva. E il fatto che il primo obiettivo di mercato sia Paulo Dybala, certifica che l’ambizione di Zhang è rimanere competitivi ad alti livelli.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino