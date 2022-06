Zhang, il motivo dello sconto richiesto al Chelsea è…Dybala! – CdS

L’Inter, in queste ore, proverà a chiudere definitivamente il colpo Romelu Lukaku. Steven Zhang, presente ieri in sede Inter come vi abbiamo raccontato (vedi video), spinge per uno sconto dal Chelsea e il motivo è…Paulo Dybala.

SCONTO – Il Chelsea chiede 10 milioni più bonus, l’Inter è salita fino a 7 più bonus. La distanza tra le parti è minima ma il patron nerazzurro, Steven Zhang, ha dato direttive precise alla sua dirigenza: continuare a spingere per uno sconto. Il motivo? Molto semplice. Come spiega bene il Corriere dello Sport l’Inter deve fare attenzione ai bilanci e, dopo Lukaku, è pronta ad affondare il colpo per l’altro sogno dei tifosi nerazzurri: Paulo Dybala. Zhang sa che, essendo un parametro zero, ci saranno sostanziose commissioni per l’entourage dell’argentino con la Joya che non andrà a guadagnare poco. Dunque, per evitare di dover vendere altri giocatori, il patron spinge per risparmiare qualcosina dall’affare Lukaku così da investire poi quei milioni risparmiati su Dybala. Un ragionamento che tutto sommato fila.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti