Zhang detta le linee guida. A Inzaghi una promessa: Inter competitiva – CdS

Zhang evidenzia la necessità di vendere prima di affondare determinati colpi, dettando le linee guida del mercato. Secondo il Corriere dello Sport, però, Simone Inzaghi è stato rassicurato riguardo la competitività della squadra.

NACESSIT – L’Inter ha praticamente in mano tre colpi (Onana, Bremer e Mkhitaryan). Tralasciando il primo, per gli altri (ma anche per poter affondare il colpo Dybala), secondo il quotidiano romano l’Inter ha necessità di vendere. Steven Zhang detta le linee guida del mercato: attivo di 60-70 milioni e un taglio de monte ingaggi del 10-15%. Tra le cessioni dovrà esserci necessariamente un pezzo pregiato per riuscire a raggiungere il risultato. A Simone Inzaghi, però, è stato garantito che verrà costruita una squadra forte e competitiva per lo scudetto, ma davanti a queste necessità, evidentemente, occorrerà attendere la fine del mercato per comprendere i valori effettivi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.