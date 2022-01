Zhang in arrivo a Milano per discutere del mercato Inter: rilancio OK per Brozovic – SM

Zhang può sbloccare il mercato dell’Inter in entrata ma soprattutto quello interno. La priorità nerazzurra resta il rinnovo di Brozovic. Come riportato da Sport Mediaset, il numero uno del Club nerazzurro darà l’OK decisivo

L’ULTIMO OK – L’arrivo del Presidente Steven Zhang a Milano renderà possibile il summit di mercato con Beppe Marotta e Piero Ausilio, che discuteranno insieme il budget previsto per la finestra invernale. E – secondo quanto appreso da Sport Mediaset – avranno l’OK da per alzare l’offerta da presentare a Marcelo Brozovic, che non ha ancora firmato il rinnovo. La nuova proposta nerazzurra si aggirerà sui 6.5 milioni di euro netti annui e sarà quella decisiva per chiudere in tempi brevi la questione Brozovic. Il contratto del centrocampista croato è in scadenza il 30 giugno 2022, quindi non si può più temporeggiare. La presenza di Zhang sarà fondamentale per la fumata bianca?