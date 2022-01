Zhang a Milano, priorità ai rinnovi dei dirigenti e quello di Brozovic – TS

Steven Zhang ha anticipato il suo rientro in Italia per essere più vicino alla squadra, soprattutto in vista della sfida di Supercoppa italiana contro la Juventus, e per fare un punto sul mercato.

PRIORITÀ – Zhang ha anticipato il suo ritorno a Milano dopo ben 200 giorni di lontananza. Il presidente dell’Inter non dovrà sottoporsi a quarantena, non è andato né in sede, né ad Appiano Gentile, dove però potrebbe recarsi oggi se non ci saranno controindicazioni particolari. Zhang si fermerà a Milano per un paio di settimane, e sarà presente allo stadio sia contro la Lazio che in Supercoppa italiana contro la Juventus. Con lui l’Inter pianificherà il mercato di gennaio e non solo, prima di tutto dovrà blindare i rinnovi dei dirigenti, tutti in scadenza a giugno, prolungheranno fino al 2024. Poi toccherà a Marcelo Brozovic, cui contratto da 4,2 milioni dovrebbe salire a 6,5 per quattro annate.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini