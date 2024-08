Zézé rimane nel mirino dell’Inter: occhio alla valutazione del Nantes – CdS

L’emergenza in attacco per l’Inter ha fatto passare in secondo piano la ricerca al difensore mancino. C’è però sempre il nome di Zézé del Nantes fra quelli valutati: sul Corriere dello Sport si evidenzia la differenza di valutazione.

CACCIA APERTA – L’Inter è sempre a caccia di un braccetto sinistro come vice di Alessandro Bastoni, almeno finché non recupererà a pieno Tajon Buchanan. Ieri si è di nuovo parlato di Mario Hermoso, ma scartando ormai definitivamente il suo nome. L’obiettivo è un giocatore giovane, motivo per cui si è parlato di Nathan Zézé: il giocatore del Nantes è un classe 2005, quindi rientra a pieno in queste caratteristiche. Ma non deve costare tanto.

Per Zézé differenza di valutazione fra Inter e Nantes

IL PREZZO – Sul Corriere dello Sport si trova una cifra che non sembra certo essere l’ideale per un giocatore che arriverebbe come riserva: trenta milioni. Effettivamente troppi quelli richiesti dal Nantes, che ha sparato altissimo per il suo giovane talento. Si tratterà, ma Zézé resta fra gli obiettivi dell’Inter. Anche se dalla Francia l’offerta che era circolata era a una cifra decisamente inferiore, ossia a metà della valutazione fatta dai francesi: quindici milioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonello Gioia