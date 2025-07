Zenga interpreta le parole di Marotta: «Una volontà sul fronte Calhanoglu!»

Walter Zenga è intervenuto sullo scontro a distanza tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, con un riferimento particolare alla scelta comunicativa del Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta sul punto.

IL RAGIONAMENTO – Walter Zenga si è pronunciato sul “caso Calhanoglu” durante un’intervista rilasciata a TVPlay. Secondo l’ex calciatore dell’Inter, la scelta del Presidente Giuseppe Marotta di collegare lo sfogo di Lautaro Martinez al turco risponde a una precisa strategia: «Se Marotta non avesse fatto il nome di Calhanoglu, tutto sarebbe rimasto circoscritto alle parole del capitano nerazzurro. A questo punto mi viene il dubbio che tutto fosse organizzato per far andare via il turco. Mi viene da pensare questo, altrimenti non riesco a immaginare perché il Presidente dell’Inter abbia dovuto fare un nome specifico».

Zenga specifica il suo pensiero sulla querelle in casa Inter: Calhanoglu tra i protagonisti!

LA PREFERENZA – Zenga ha poi proseguito precisando la sua valutazione della situazione in casa Inter. Di seguito le sue parole su una vicenda che allontana inevitabilmente Calhanoglu dai nerazzurri: «Mettendo insieme i vari tasselli sembra una cosa già nata prima. Io preferisco quando le persone ci mettono la faccia piuttosto che parlare tramite i social. Poi spuntano anche i like e si parla di questo. Per me è una follia».