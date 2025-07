Zazzaroni spiega: «Se Oaktree dà avallo, l’Inter chiude per Lookman!»

Ivan Zazzaroni ha fornito gli ultimi aggiornamenti in merito al possibile approdo di Ademola Lookman all’Inter. Una certezza e un auspicio per i tifosi nerazzurri.

L’AFFARE – Ivan Zazzaroni si è così pronunciato alle frequenze di Radio Sportiva a proposito dell’affare Ademola Lookman per l’Inter: «Il discorso è semplice, io sento tante cose. Oggi l’Inter non può operare senza l’avallo di Oaktree, quindi ci sarà un controllo interno. Se il fondo deciderà di portare avanti l’offerta, l’Inter lo porterà a casa. Altrimenti c’è il Napoli, che ha presentato un’offerta di 5 milioni di euro e aspetta le mosse dei nerazzurri. Per rispetto non è andato oltre, perché sa che la preferenza del giocatore è in questo momento per l’Inter».