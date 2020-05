Zazzaroni: “Mertens, offerta Inter spaziale! Lautaro Martinez al 99%…”

Intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica “Deejay Football Club”, Ivan Zazzaroni, direttore del “Corriere dello Sport”, parlando di Dries Mertens e Lautaro Martinez in chiave di mercato Inter

MERCATO – Queste le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del “Corriere dello Sport”, sul calciomercato nerazzurro partendo dalla pista Dries Mertens. «Mertens sta parlando con l’Inter, la quale gli ha offerto 2 anni di contratto a 5 milioni più una opzione per il terzo. Sta parlando il suo agente col Chelsea, col PSG e naturalmente col Napoli. Mertens è molto innamorato di Napoli. Diciamo che se dovesse andar via da Napoli, preferirebbe il Chelsea. Però certo che l’offerta dell’Inter è spaziale da questo punto di vista: due anni a 10 milioni più 2 milioni al terzo anno, è molto importante. L’Inter vuole quattro attaccanti quest’anno. Perderà al 99% Lautaro Martinez con la clausola e andrà a Barcellona. Il giovane Esposito andrà in prestito. Quindi hai Lukaku, Sanchez in prestito, potrebbe tornare Perisic se il Bayern Monaco non lo conferma a 20 milioni entro il 31 maggio. E quindi c’è molto movimento da quel punto di vista lì. Cancelo è il giocatore che potrebbe arrivare all’Inter con la partenza di Lautaro Martinez».