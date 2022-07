Zazzaroni: «Marotta costretto a trascurare Dybala. Ecco cosa è successo»

Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, in un suo editoriale sul quotidiano romano ha parlato del tormentone Dybala e della situazione attuale tra Inter, Napoli e Roma.

LA SITUAZIONE – Ivan Zazzaroni sul quotidiano spiega la situazione legata all’attaccante argentino: «Ogni estate che si rispetti ha il suo tormentone di mercato. L’estate 2022 verrà certamente ricordata per il Dybala Summer Tour, l’argentino si è visto sballottato tra Milano (Marotta Football Club e Milan), Roma (Mourinho) e Napoli (DeLa). Soltanto Beppe Marotta ha mostrato una certa attenzione, presentando a maggio un’offerta economica ritenuta insoddisfacente. A scombinare i piani è però intervenuto Romelu Lukaku, esprimendo apertamente la volontà di lasciare il Chelsea per tornare all’Inter. Il ritorno del belga, la conferma di Lautaro Martinez, l’investimento su Correa e la presenza di Sanchez e Dzeko hanno indotto Marotta a trascurare la pista del cuore. Nell’ultima settimana a Inter e Roma si è aggiunto il Napoli. Un’operazione molto più complessa, quella con De Laurentiis, anche per una questione relativa ai diritti d’immagine».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni