Zazzaroni: «Lookman? Nessun incontro fino alla prossima settimana»

Zazzaroni chiaro e tondo su Lookman, che resta un obiettivo fortissimo dell’Inter. Ma il direttore del Corriere dello Sport aggiorna in questo modo sulle prossime mosse di Beneamata e Atalanta.

WEEKEND SENZA INCONTRI – Come ogni mattina, ormai sembra essere diventata un’abitudine (da capire se positiva o negativa), il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha dato nuovi aggiornamenti sulla trattativa Ademola Lookman-Inter. E lo ha fatto ancora una volta tramite il suo account Instagram. Ecco quello che ha scritto: «Lookman, la serie. Fino alla prossima settimana non sono previsti incontri tra l’Inter e l’Atalanta per Lookman. Gli unici incontri in programma sono quelli tra il sottoscritto, la mia compagna e due coppie di amici di Bergamo (per la precisione, di Albino) stasera a cena. Tutto il resto è noia o fantasia». Praticamente è andato a confermare quanto scritto dal suo stesso giornale nell’edizione mattutina di oggi (vedi articolo).

RITIRO – Di conseguenza servirà ancora pazientare un pochino. L’Inter, intanto, in attesa di Lookman, domani si ritroverà ad Appiano Gentile per cominciare ufficialmente il proprio ritiro precampionato. In realtà, una sorta di pre-raduno è iniziato nella giornata di mercoledì, con il ritorno dei quattro giocatori infortunati, Calhanoglu, Bisseck, Pavard e Zielinski, più il neo-arrivato Ange-Yoan Bonny. Domani il resto del gruppo.