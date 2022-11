Zazzaroni: «Inter deve cercare di non perdere Skriniar! Thuram…»

Ivan Zazzaroni ha parlato del mercato in casa l’Inter a gennaio dicendo la sua sul discorso Milan Skriniar e Marcus Thuram.

CALCIOMERCATO – Queste le parole di Ivan Zazzaroni nel corso di Deejay Football Club sul mercato dell’Inter. «L’Inter non ha un euro. Deve cercare di non perdere Skriniar. Se esce qualcuno, forse fanno qualcosa, ma al momento… Tipo Thuram? No, va in scadenza a giugno ed è candidato ad andare in Germania. Dico Bayern o Borussia Dortmund perché lì pagano molto di più. L’Inter l’aveva praticamente preso 18 mesi fa. Poi ebbe un incidente e quindi saltò l’operazione. Il giocatore piace evidentemente. Non credo che abbia, anzi sono sicuro che non ha la forza economica per andare a presentare un contratto a Thuram e al suo agente più importante di quello che gli offrono in Germania o in Inghilterra. In Germania dicono che va al Bayern, io però non ho la certezza».