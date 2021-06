Zazzaroni: «Emerson Palmieri, Inter e Napoli. Ma nerazzurri un problema»

Ivan Zazzaroni – direttore del “Corriere dello Sport” – è stato ospite di Radio CRC dove ha parlato anche di un giocatore seguito sia dall’Inter che dal Napoli. Ovvero Emerson Palmieri, su cui però gli azzurri sarebbero in vantaggio.

OBIETTIVO PER DUE – Uno degli obiettivi (da tempo, in realtà) dell’Inter continua a essere Emerson Palmieri del Chelsea. Il Napoli è un’altra squadra molto interessata al giocatore e proprio di questo ha parlato Ivan Zazzaroni, direttore del “Corriere dello Sport”, che non ha perso l’occasione per sottolineare i problemi dei nerazzurri: «Emerson Palmieri è un obiettivo del Napoli, ma è seguito anche dall’Inter. Come sappiamo, però, i nerazzurri hanno problemi economici».