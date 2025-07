Zazzaroni conferma: «Domani la risposta ufficiale di Percassi a Marotta»

Zazzaroni conferma: Percassi darà una risposta a Beppe Marotta in merito all’offerta dell’Inter su Lookman. Si arriverà a dama?

DOMANI LA RISPOSTA DEFINITIVA – Come annunciato da Sky Sport, anche Ivan Zazzaroni ritiene la giornata di domani decisiva per quanto riguarda il fronte Lookman. Come riferisce il direttore del Corriere dello Sport, domani Percassi darà risposta a Beppe Marotta: «Domani Percassi risponderà ufficialmente a Marotta relativamente all’offerta di 42+3 per Ademola. Altro non so. Vi prego di non chiedermi privatamente percentuali di riuscite, sensazioni o altro. E nemmeno se, nel caso di un rifiuto, siano ipotizzabili rialzi. Vi voglio bene, grazie». Dunque, quella di domani, sarà da ritenersi come la giornata chiave per definire una volta per tutte il futuro dell’attaccante nigeriano. O dentro o fuori. Intanto, il giocatore continua a spingere e gli agenti, come riferito da Fabrizio Romano, sono rimasti a Bergamo per convincere la Dea.