Zaza proposto all’Inter ma Inzaghi ha le idee chiare per l’innesto in attacco – AP

Zaza ogni sei mesi viene accostato all’Inter per completare l’attacco e anche stavolta tocca constatare il due di picche nerazzurro. Come riportato dal giornalista Pedullà, nelle prossime ore la società e Inzaghi faranno il punto sul possibile sostituito di Correa

ATTACCANTE CERCASI – L’Inter nelle prossime ore farà un vertice di mercato. Probabilmente nella giornata martedì. Dopo l’infortunio di Joaquin Correa, possibile che si decida di regalare un attaccante a Simone Inzaghi, a cui piace Felipe Caicedo (Genoa). A riportarlo sul proprio sito è il giornalista Alfredo Pedullà, che aggiunge che in queste ore l’Inter ha rifiutato la proposta di ingaggiare Simone Zaza (Torino). L’esubero granata non è nei piani nerazzurri come invece potrebbe esserlo quello rossoblù, che Inzaghi ha già allenato alla Lazio. Non sarà quindi Zaza il costo last minute del mercato nerazzurro. Chissà Caicedo, invece…