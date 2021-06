Zappacosta è una delle tante ipotesi che l’Inter valuta per il post-Hakimi sia come eredità in campo sia come contropartita di mercato. Come riportato da Manuele Baiocchini – giornalista di ‘Sky Sport’ -, le ipotesi sul tavolo sono diverse e la prima scelta sembra essere il PSG… o in alternativa Marcos Alonso

NUOVI ESTERNI – Il mercato dell’Inter ruota tutto intorno alla cessione di Achraf Hakimi (vedi focus), anche per capire chi arriverà al suo posto. La società nerazzurra continua a valutare l’esterno destro marocchino 80 milioni di euro e non le interessano giocatori del Paris Saint-Germain come contropartite. Al contrario del Chelsea, da cui possono viaggiare in direzione Milano Davide Zappacosta e/o Marcos Alonso, più soldi da spendere sul mercato. Se Hakimi andasse al PSG per una cifra compresa tra i 65 e i 75 milioni, l’Inter farebbe un investimento forte sul mercato. Ad esempio, Robin Gosens dell’Atalanta, che dopo Euro 2020 potrebbe ricavare una cifra ancora più importante dall’esterno tedesco. Se Hakimi andasse al Chelsea, Marcos Alonso sarebbe la pedina ideale per la fascia (sinistra, ndr) nerazzurra e poi ci sarebbe un tesoretto per il mercato, compresa la fascia destra. Nel frattempo Zappacosta vuole tornare in Italia ed è il primo nome per la fascia destra della nuova Fiorentina, a prescindere dal nuovo allenatore.