Zappacosta obiettivo sfumato? Il Genoa pensa a un suo ritorno

L’Inter cerca sempre un esterno destro da inserire in rosa per rimpiazzare la perdita di Achraf Hakimi, volato al Psg. Al momento gli obiettivi della società sono principalmente due, Hector Bellerin e Nahitan Nandez. Davide Zappacosta, seguito per molto tempo, potrebbe infatti tornare al Genoa, dal Chelsea.

GENOA BIS – L’Inter aveva pensato a Zappacosta in un primo momento (vedi articolo) con la possibilità di prendere il giocatore in prestito dal Chelsea. L’esterno italiano infatti aveva fatto bene nella passata stagione in maglia Genoa sfornando ottime prestazioni con la maglia rossoblù trascinando la squadra di Ballardini alla salvezza. Zappacosta dal punto di vista offensivo è il giocatore che più assomiglia e ricorda Hakimi con la sua propensione ad attaccare costantemente l’avversario e la profondità. L’Inter però dopo averlo seguito per tanto tempo lo ha definitivamente lasciato. Il Genoa, squadra che appunto lo aveva avuto l’anno scorso in Serie A, sta pensando di riprendere l’esterno dai blues. La squadra di Preziosi penserebbe di prenderlo anche a titolo definitivo con il prezzo del cartellino però di 5 milioni di euro che fa riflettere un po’ il Genoa. Inoltre anche l’ingaggio (2,2 milioni a stagione) non sono uno scoglio facile da superare. Un’opzione potrebbe essere l’arrivo di Zappacosta in prestito con diritto di riscatto (o magari obbligo legato agli obiettivi).

ZAPPACOSTA, NIENTE INTER

FIORENTINA IN CORSA – Non solo il Genoa però sull’esterno del Chelsea. Zappacosta è stato seguito e monitorato anche dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano che è alla ricerca di un uomo da piazzare sulla corsia destra. Commisso potrebbe regalarlo al nuovo tecnico versando i 5 milioni per il cartellino nelle casse dei blues per accontentare Italiano. Ciò che resta è che l’Inter ha lasciato definitivamente il calciatore nonostante lo abbia seguito per tanto tempo. Le priorità ora però sono Bellerin e Nandez (vedi articolo) per cui i nerazzurri sono al lavoro per risolvere le questioni con Arsenal e Cagliari.