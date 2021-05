Zappacosta idea per l’Inter se va via Hakimi: con l’agente doppio contatto – SI

Zappacosta è ancora di proprietà del Chelsea, nonostante le ultime stagioni fra Roma e Genoa. L’Inter ha fatto un sondaggio col suo agente, considerata la situazione di Hakimi (vedi articolo). A riportarlo è Sportitalia Mercato.

OPZIONE REALISTICA? – Risulta esserci anche Davide Zappacosta nella lista dei sostituti di Achraf Hakimi, nell’eventualità che il laterale lasci l’Inter. Lo segnala Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, parlando di un contatto diretto con l’agente del difensore, Alessandro Lucci. Quest’ultimo cura gli interessi anche di Alessandro Florenzi, di ritorno alla Roma dopo il prestito al PSG. Entrambi potrebbero essere valutati in caso di addio di Hakimi. Per il momento, comunque, il contatto era soltanto un giro d’orizzonte. Zappacosta è reduce da una stagione chiusa in crescendo col Genoa.