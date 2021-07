Zappacosta non è in cima alla lista dell’Inter per il post-Hakimi ma tant’è. Come riportato da “Sportitalia”, si tiene comunque calda la pista in entrata. Così come Nainggolan in uscita

TRATTATIVE COMPLICATE – Nelle ultime ore nuovi contatti con il Chelsea per Davide Zappacosta, esterno destro classe ’92. Si tratta del profilo più percorribile per raccogliere l’eredità di Achraf Hakimi, ormai prossimo a essere annunciato dal Paris Saint-Germain (vedi articolo). Zappacosta, però, è in fondo alle gerarchie nerazzurre per sostituire l’attuale numero 2 marocchino. Continua, ma a rilento, la trattativa con il Cagliari per la cessione di Radja Nainggolan a titolo definitivo. Nell’ultimo confronto, durato più di un’ora, le parti non si sono venute incontro. Anzi, al momento Inter e Cagliari sono piuttosto distanti. La difficoltà di piazzare esuberi simili è una delle cause del mercato dell’Inter considerato “fermo” (vedi articolo).