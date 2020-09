Zappa, no recompra Inter: Cagliari e Pescara allo scambio documenti

Condividi questo articolo

Gabriele Zappa

L’Inter avrebbe ormai rinunciato al diritto di recompra che vantava nei confronti di Gianluca Zappa, terzino del Pescara destinato al Cagliari

TWEET – A seguire il recente aggiornamento da parte di Luca Cilli sull’operazione Gianluca Zappa, terzino del Pescara verso il Cagliari, su cui l’Inter deteneva un diritto di recompra, e non solo. “In giornata scambio di documenti fra Cagliari e Pescara. I rossoblu prendono il terzino Zappa, in biancazzurro l’attaccante Damir Ceter. Pescara che prende Omeonga dal Genoa (triennale), ha in pugno Zampano, è in pole per Riccardi della Roma a cui ha chiesto anche Calafiori“.