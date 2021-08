Zapata resta in pole se parte Lukaku. Soldi reinvestiti in tre colpi – Sky

Mentre proseguono le trattative tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku (vedi gli ultimi aggiornamenti), si continua a parlare di quello che potrebbe essere il suo ipotetico sostituto. Secondo Manuele Baiocchini di “Sky Sport”, l’eventuale cessione del belga porterebbe i nerazzurri a reinvestire i soldi in tre colpi. Tra cui Duvan Zapata.

POST LUKAKU – Nonostante ancora ufficialmente non sia stata chiusa la trattativa per Lukaku al Chelsea, si parla già – a ragione – del possibile sostituto per l’Inter. Secondo Manuele Baiocchini di “Sky Sport”, però, potrebbero essere ben tre i colpi finanziati dall’eventuale cessione del belga: «La pista più probabile resta ancora quella di Duvan Zapata, perché per caratteristiche è molto simile a Lukaku. L’Atalanta lo valuta circa 40 milioni di euro. L’Inter distribuirebbe i soldi del belga su due o tre giocatori top per sostituirlo. Ci sarebbe anche Correa e verrebbe preso un altro giocatore magari in un’altra zona del campo. Vendere Lukaku porterebbe comunque la società a rinforzare la rosa».