Zapata resta il favorito dell’Inter, ma ci sono grosse resistenze – Sky

Duvan Zapata resta sempre il preferito dell’Inter per rinforzare l’attacco a disposizione di Simone Inzaghi. La trattativa per l’attaccante colombiano dell’Atalanta resta però molto complicata.

Da qui alla fine del mercato l’Inter cercherà di prendere un altro attaccante per rimpolpare l’attacco a disposizione di Simone Inzaghi, penalizzato dalla cessione di Romelu Lukaku. Il solo Edin Dzeko non basta, si cercherà un’altra punta. Secondo Alessandro Sugoni per “Sky Sport” il favorito della dirigenza nerazzurra resta Duvan Zapata dell’Atalanta, ma l’attaccante colombiano e anche al momento il più complicato dei profili sul taccuino di Marotta e Ausilio. Il cartellino costa molto e inoltre l’Atalanta non darebbe via il giocatore senza avere in mano un sostituto, cosa che al momento sembra abbastanza lontana. Inoltre Gasperini potrebbe porre il veto alla partenza del giocatore quando ormai mancano pochi giorni alla fine del mercato e all’inizio del campionato.