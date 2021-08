Zapata resta all’Atalanta con Ilicic e Miranchuk – TS

L’Inter ha una lista di attaccanti da affiancare ad Edin Dzeko per rimpiazzare l’addio di Romelu Lukaku. In questa lista c’è anche Duvan Zapata con l’Atalanta che chiede 40 milioni e che potrebbe però seriamente non lasciare Bergamo in questa sessione.

NO DA ZINGONIA – L’Inter avrebbe come primo nome da affiancare a Dzeko, ufficializzato ieri (vedi articolo), Zapata dell’Atalanta (vedi articolo). Stando a quanto riportato però da ‘Tuttosport’, l’Atalanta non avrebbe intenzione di cedere né lui, né Ilicic né Miranchuk. L’unico possibile partente sembra essere Lammers e solo in questo caso la Dea andrebbe sul mercato per cercare un sostituto da inserire in rosa. Dunque Inter che deve gettare la spugna definitivamente? La parola incedibile in questo mercato è ovviamente cestinata e se l’Inter dovesse presentarsi alla porta dell’Atalanta con i 40 milioni richiesti (magari 35 più bonus) la Dea potrebbe anche pensarci. I tempi stringono visto che mancano 15 giorni alla chiusura del mercato estivo e l’Atalanta in caso dovrebbe trovare il sostituto ideale. Abraham è pronto a firmare con la Roma e sembrava essere lui la prima scelta della Dea per sostituire Zapata. Vedremo se gli ultimi giorni riserveranno sorprese.

FONTE – Tuttosport – Fabio Gennari