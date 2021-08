Zapata primo nome Inter? Nel frattempo l’Atalanta annuncia un infortunio

Zapata risulta essere la priorità dell’Inter per il ruolo di centravanti, dopo aver ceduto Lukaku e preso Dzeko. Tuttavia l’Atalanta fa sapere che il colombiano ha riportato un infortunio.

PICCOLO PROBLEMA – Duvan Zapata non giocherà l’amichevole di domani fra Juventus e Atalanta (ore 20.30), salvo sorprese. Difficile che Gian Piero Gasperini lo rischi, visto che non si tratta di una partita ufficiale. Nell’allenamento di oggi il colombiano si è allenato a parte per un piccolo problema fisico. Nulla di grave, ma quanto dovrebbe bastare per tenerlo fuori dall’ultimo test. Zapata, però, resta nel mirino dell’Inter e chissà che la sua prossima partita non possa essere sabato 21 col Genoa.